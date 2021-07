Rennes : Doku vaut subitement 50 ME, vive l'Euro

Dans : Rennes.

Titulaire contre l’Italie en raison de la blessure d’Eden Hazard, l’ailier rennais Jérémy Doku a fait forte impression avec Belgique.

Recruté pour 26 ME par le Stade Rennais en provenance d’Anderlecht il y a tout juste un an, l’attaquant de la Belgique a impressionné à l’Euro. Auteur de seulement deux buts et trois passes décisives pour sa première saison en France, le natif de Borgerhout sera très attendu à Rennes en 2021-2022. A moins qu’il ne quitte la Ligue 1 à la surprise générale. C’est une possibilité qui n’est pas à exclure selon le Corriere dello Sport, qui dévoile ce lundi l’intérêt de Liverpool. Très attentif à tous les matchs de l’Euro, un certain Jürgen Klopp a été scotché par l’audace et le culot dont Jérémy Doku a fait preuve avec les Diables Rouges de la Belgique. En cas de départ de Sadio Mané ou de Mohamed Salah, il ferait ainsi du Rennais l’une des pistes à creuser sur le marché des transferts.

Il faudra en revanche payer un prix conséquent pour s’attacher les services de Jérémy Doku. Et pour cause, au contraire d’Eduardo Camavinga, le Belge est lié au Stade Rennais pour encore quatre ans. Nicolas Holveck et Florian Maurice sont donc en position de force, et réclament 50 ME pour le vendre selon le média italien. Un prix qui devrait refroidir Liverpool, même si les clubs anglais bénéficient de moyens colossaux grâce à des droits TV qui ne connaissent pas la crise. Reste maintenant à voir si les Reds passeront d’un intérêt supposé à une offre concrète, ce qui ne manquerait pas de chambouler le mercato du Stade Rennais. Car si les Bretons se sont préparés depuis longtemps à un potentiel départ d’Eduardo Camavinga, ce n’est pas le cas en ce qui concerne Jérémy Doku, sur lesquels ils fondaient beaucoup d’espoir pour la saison à venir.