Rennes : Deux absents contre Chelsea, le Covid en cause ?

Dans : Rennes.

Ce mardi, Rennes affronte Chelsea dans ce qui ressemble au match de la dernière chance en Ligue des Champions.

Avec un point au compteur, les Bretons doivent impérativement réaliser un résultat contre les Blues, ne serait-ce que pour continuer à rêver de la troisième place. Mais à quelques heures du match, Julien Stéphan connaît de nombreux pépins dans la préparation de ce choc. En effet, Téléfoot annonce que le coach breton déplore ce mardi midi deux forfaits de taille : Nayef Aguerd et Martin Terrier. Selon le tweet de Saber Desfarge, les deux joueurs sont suspectés d’être contaminés au Covid-19.

« Nayef Aguerd forfait contre Chelsea. Nyamsi pressenti titulaire, ce soir. Julien Stephan convoque le jeune défenseur Lorenz Assignon dans le groupe. Nayef Aguerd et... Martin Terrier absent également! Même cause et même suspicion. La liste des absents s’allonge au Stade Rennais » a publié l’insider de la chaîne. Cela n’a pas été confirmé, mais les deux joueurs devraient être testés et isolés afin de déterminer s’ils sont bien positifs au Covid-19, comme cela semble été craint au sein du staff médical du Stade Rennais.

Nayef Aguerd et... Martin Terrier absent également!

Même cause et même suspicion 🤒

La liste des absents s’allonge au Stade Rennais... #SRFCCHE @telefoot_chaine https://t.co/1ZJPhZ9Q2y — Saber Desfarges (@SaberDesfa) November 24, 2020

Le groupe contre Chelsea :

Gardiens : Gomis, Salin

Défenseurs : Soppy, Traoré, Assignon, Omari, Da Silva, Nyamsi, Truffert, Maouassa

Milieux : Nzonzi, Camavinga, Grenier, Bourigeaud, Lea-Siliki

Attaquants : Del-Castillo, Tait, Ghobo, Doku, Hunou, Guirassy, Niang, Rutter