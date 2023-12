Rennes ‍: Désiré Doué prêt à brutalement claquer la porte ‍?

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Grand talent de 18 ans formé au Stade Rennais, Désiré Doué vit une saison difficile avec un temps de jeu très réduit que ce soit avec Bruno Genesio ou désormais sous les ordres de Julien Stéphan.

Véritable pépite du centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué est un joueur très apprécié par les supporters en Bretagne. Il faut dire que l’international français des U19 est capable de faire basculer un match sur une entrée en jeu même de courte durée. Mais cette saison est pour le moment délicate pour Désiré Doué, cantonné à un rôle de remplaçant par Bruno Genesio puis par Julien Stéphan. Il est même arrivé au natif d’Angers d’être envoyé en tribunes ou avec la réserve, une situation qui commence logiquement à frustrer le joueur né en 2005.

A en croire les informations de Foot Mercato, le mercato hivernal pourrait être l’occasion de changer d’air pour Désiré Doué, dont la situation est guettée avec attention par plusieurs clubs européens. L’été dernier, des clubs anglais et allemands s’étaient positionnés pour tenter de récupérer le n°33 du Stade Rennais. Tenté par un départ, Doué s’était finalement laissé convaincre par le discours des dirigeants bretons, lesquels s’étaient pliés en quatre pour le conserver.

Quatre mois plus tard, la situation n’a pas évolué dans le bon sens pour Désiré Doué, qui se pose des questions et qui souhaite bénéficier d’un temps de jeu supérieur. Dans le cadre de cette réflexion, un élément important est à prendre en compte. Lui aussi en manque de temps de jeu, Guela Doué, le frère de Désiré, n’est pas non plus contre un départ de Rennes cet hiver. C’est donc toute la famille qui pourrait plier bagages cet hiver… à condition toutefois de trouver des accords financiers satisfaisants pour Rennes, en position de force dans ces dossiers grâce à des contrats longues durées jusqu’en 2026 pour Désiré et jusqu’en 2025 pour Guéla Doué.