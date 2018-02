Rennes : Lamouchi est au fond du seau après la défaite dans le derby

Dans : Rennes, EAG, Ligue 1.

Sabri Lamouchi (entraîneur de Rennes, après la défaite 0-1 contre Guingamp) : « Je trouve que c'est cruel pour mes joueurs. On vient de vivre une semaine avec énormément de frustration et de déception. Il ne me semble pas juste de perdre de cette manière en tout cas. On manque d'efficacité, on manque peut-être, sur la fin, de forces, d'énergie. Je retiens tout simplement que la semaine est difficile. Je suis un peu touché, oui. Les joueurs le sont aussi. On va se relever, mais il va falloir travailler ».