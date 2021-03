Rennes : Déjà 70 candidats pour remplacer Stéphan

Dans : Rennes.

Quelques heures après l'annonce de la démission de Julien Stéphan de son poste d'entraîneur, le club breton croule déjà sous les candidatures pour prendre la place.

Le Stade Rennais est en quête d’un coach après le départ de Julien Stéphan, le coach du club breton ayant décidé de quitter ses fonctions suite à la défaite contre Nice vendredi au Roazhon Park. Même si les dirigeants ont tenté de convaincre Stéphan de rester, ce dernier a préféré laisser sa place à un technicien susceptible de relancer une équipe totalement à l’arrêt et qui a gagné un seul match toutes compétitions confondues en 2021. A l’occasion d’une conférence de presse organisée ce lundi après-midi, à 48 heures d’une déplacement à Lyon, Nicolas Holveck et Florian Maurice ont évoqué la démission de Julien Stéphan et surtout ont tracé le portrait de son remplaçant. Car c’est clair, Philippe Bizeul, qui assure l’intérim sur le banc, sera vite remplacé.

Florian Maurice, directeur sportif arrivé de Lyon l’été dernier, a reconnu qu’il croulait déjà sous les offres. « J'ai reçu 70 textos et propositions d'entraineur depuis ce matin. Il faut qu'on avance pas à pas. On a un match très important mercredi à Lyon, notamment sur le plan personnel pour moi. On va travailler avec Nicolas (Holveck) pour trouver la solution. Le futur entraîneur sera quelqu’un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais, pour développer du jeu, des joueurs. Si c’est ce qu'a fait Genesio à Lyon ? Oui, il a été capable de faire ça. La piste Gourvennec ? Le plus important va être de trouver le coach qui entre dans le projet. Si on se limite à l'origine (bretonne), ça va être compliqué », a confié le dirigeant rennais, conscient qu’il ne va pas falloir se tromper, le club breton étant dans un trou d’air depuis plusieurs semaines.