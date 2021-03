Rennes : Bruno Genesio va succéder à Julien Stéphan !

Dans : Rennes.

Au lendemain du départ précipité de Julien Stéphan, le Stade Rennais est sur le point de boucler la venue de son successeur.

Sauf improbable retournement de situation, Bruno Genesio va succéder à Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais. En effet, L’Equipe annonce ce mardi en fin d’après-midi que Nicolas Holveck et Florian Maurice ont tranché leur choix en faveur de l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, préféré à Jocelyn Gourvennec pour prendre les manettes du Stade Rennais.

Genesio accepte de venir dès maintenant

L’ex-coach du Beijing Guoan Football Club souhaitait initialement reprendre un club en début de saison prochaine et Montpellier avait manifesté son intérêt pour prendre la suite de Michel der Zakarian, mais cette belle opportunité de rebondir dans un beau club de Ligue 1 a eu raison des plans de carrière de Bruno Genesio. Mardi après-midi, quelques détails étaient encore à régler entre la direction du Stade Rennais et l’ancien coach de l’OL, mais plus rien ne s’oppose à la signature de ce dernier du côté du Roazhon Park...