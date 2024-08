Rennes ‍: Arthur Theate file en Allemagne

Quelques semaines après son départ avorté à Al-Ittihad, Arthur Theate devrait bien quitter le Stade Rennais. Cette fois, le défenseur central, capable d’évoluer au poste de latéral gauche, se dirige vers l’Eintracht Francfort. Plusieurs sources comme L’Equipe et le journaliste Fabrizio Romano annoncent un transfert imminent de l’international belge pour 20 millions d’euros bonus compris. Une belle vente pour les Rouge et Noir.

🚨🔴🦅 EXCL: Eintracht Frankfurt agree deal to sign Arthur Theate from Rennes, here we go!



Fee will be €16m plus €3m add-ons, long term deal for Theate.



Theate, on his way to medical tests in Frankfurt after Al Ittihad deal collapsed in July. pic.twitter.com/a0Vzxon2bR