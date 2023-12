Olivier Giroud contre Rennes, la Bretagne risque de pleurer

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Opposé au Milan AC en barrages de la Ligue Europa, le Stade Rennais a hérité d’un tirage compliqué. Le représentant de Ligue 1 va rencontrer des individualités de haut niveau, à l’image de l’attaquant français Olivier Giroud qui sera l’un des hommes à surveiller dans cette confrontation.

Florian Maurice ne s’y trompe pas. Au micro de RMC Sport, le directeur sportif de Rennes a reconnu que le tirage au sort n’avait pas été clément avec son équipe, adversaire du Milan AC en barrages de la Ligue Europa. « On sait la dimension de ce club-là, tout son parcours en Coupe d’Europe depuis de nombreuses années, a réagi le dirigeant rennais. C’est une très, très grande affiche pour nous. » Et surtout une confrontation périlleuse. Les Rossoneri ne traversent pas la meilleure période de leur saison. Il n’empêche que l’actuel troisième de Serie A faisait partie des équipes à éviter.

On se souvient que les Milanais, proches d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avaient malmené le Paris Saint-Germain (2-1) à San Siro le 7 novembre dernier. Certaines individualités comme Rafael Leão s’étaient distinguées face aux Parisiens. Mais sans parler de l’ailier portugais, les Rennais auront tout intérêt à se méfier d’un certain Olivier Giroud. Cette saison, le Français de 37 ans représente la principale menace milanaise dans la surface adverse, lui qui totalise 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Les motivations de Giroud

Ce dimanche par exemple, l’ancien Montpelliérain a contribué au succès contre Monza (3-0) avec une jolie offrande pour Noah Okafor, après celle offerte à Christian Pulisic à Newcastle (victoire 1-2) quatre jours plus tôt. En forme, l’international tricolore, en concurrence avec Randal Kolo Muani et Marcus Thuram chez les Bleus, voudra rappeler au public français qu’il reste un attaquant de haut niveau avant l’Euro. Et à ses dirigeants italiens qu’il mérite une prolongation de son contrat qui expire l’été prochain.