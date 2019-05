Officiel : Rennes frappe fort avec cet achat à 15 ME

Dans : Rennes, Mercato, Serie A.

Moribond en championnat, le Stade Rennais a pourtant vécu l’une des plus belles saisons de son histoire avec une belle aventure européenne et une victoire en Coupe de France.

S’il n’était pas indiscutable en début de saison, notamment en raison de sa maladresse chronique, M’Baye Niang a ensuite trouvé la mire pour enchainer les matchs. De quoi devenir l’un des chouchous du public breton en cette fin de saison. Et l’attaquant sénégalais, qui avait exprimé son désir de rester, a vu son vœu être exaucé puisque le Stade Rennais a décidé de lever l’option d’achat de l’ancien caennais, prêté par le Torino. C’est donc la somme de 15 ME que Rennes a mis sur la table pour récupérer définitivement M’Baye Niang, qui a pour la première fois de sa carrière franchi la barre des 10 buts cette saison.

« J’avais fait part de mon envie de rester depuis plusieurs semaines et je savais cette envie réciproque. Je me sens bien ici, la saison a été exceptionnelle. j’ai envie de continuer et de rendre la confiance que le président m’a accordé lors de mon prêt et continue de m’accorder aujourd’hui avec cette levée d’option », a livré Mbaye Niang.