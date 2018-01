Officiel : Diafra Sakho signe à Rennes jusqu'en 2020 !

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Dans un communiqué le Stade Rennais a officialisé ce lundi midi la signature de Diafra Sakho. « Le Stade Rennais F.C. et West Ham United Football Club ont trouvé un accord pour le transfert de Diafra Sakho (28 ans – 1m84). L’attaquant sénégalais a notamment évolué sous les couleurs du FC Metz avant de rejoindre le Royaume-Uni et le club de West Ham en 2014. Après avoir passé sa visite médicale dimanche, le joueur a paraphé un contrat de 2 ans et demi avec les Rouge & Noir. Il est désormais lié au Stade Rennais F.C jusqu’en juin 2020 », indique le club breton, qui avait fait de Sakho sa priorité en cette fin de mercato hivernal.



De son côté, l’attaquant s’est réjoui de ce transfert. « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais F.C. et la Ligue 1. Je n’ai jamais voulu rejoindre un autre club que Rennes. Le Président (Olivier Létang) a fortement œuvré pour ma venue. Je l’ai senti et son discours m’a convaincu de rejoindre le club. C’est un club historique, structuré avec de grandes ambitions. J’ai également pu parler avec le coach (Sabri Lamouchi) et échanger sur le projet sportif. C’est une grande joie et une très grande fierté de rejoindre le Stade Rennais F.C. J’espère apporter mes qualités au groupe et participer à la réussite du club sur la seconde partie de saison et pour les prochaines », indique Diafra Sakho.