Officiel : Benjamin André quitte Rennes et signe à Lille !

Dans : Rennes, Mercato, LOSC, Ligue 1.

L'intérêt de Lille pour Benjamin André s'est concrétisé ce mercredi soir puisque Lille et Rennes ont annoncé conjointement le transfert vers le LOSC du milieu de terrain, lequel a signé jusqu'en 2023 avec le vice-champion de France.

« Le LOSC poursuit la construction de son effectif 2019-2020. Le club lillois enregistre aujourd’hui le renfort du milieu de terrain, Benjamin André. L’ancien capitaine du Stade Rennais (28 ans) s’est engagé avec les Dogues jusqu’en 2023 (...) Benjamin André peut compter sur une qualité très recherchée : la polyvalence. Formé comme milieu offensif, voire attaquant de soutien, ce joueur complet, aussi bon dans les registres de récupérateur que de relayeur, peut également évoluer latéral droit. Un profil complet et précieux qui lui a permis de disputer 184 matchs sous le maillot rennais. Il s’est d’ailleurs révélé comme un élément central de l’épopée bretonne en Europa League, puis dans la conquête de la Coupe de France, la saison dernière. Mais Benjamin André est surtout un infatigable box to box, combatif, généreux dans l’effort, à la fois précis techniquement et tranchant physiquement, il incarne parfaitement le profil du milieu moderne dont le rôle et le travail s’avèrent essentiels dans l’équilibre d’un collectif. Equipier modèle, joueur intelligent connu pour sa régularité et son volume de jeu, il est réputé pour ne rien lâcher sur le terrain. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il figure chaque saison parmi les joueurs qui remportent le plus de duels en Ligue 1. Avec près de 400 matchs disputés chez les professionnels à seulement 28 ans, Benjamin André représente un renfort de premier choix pour le LOSC, à l’aube d’une saison à résonnance européenne, qui s’annonce aussi dense que passionnante. Souhaitons-lui la bienvenue chez les Dogues », indique Lille dans un communiqué.