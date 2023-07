Mercato ‍: Rennes fonce en Belgique pour une pépite américaine

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

En quête d’un latéral droit pour compenser le départ d’Hamari Traoré, le Stade Rennais s’intéresse de près à un jeune espoir américain du Standard de Liège, Marlon Fossey.

La saison prochaine, le Stade Rennais aura de grandes ambitions avec le podium en Ligue 1 et une qualification en Ligue des Champions en ligne de mire. Pour cela, le club breton a décidé de mettre les petits plats dans les grands lors de ce mercato estival. En déboursant 35 millions d’euros pour recruter Ludovic Blas et Enzo Le Fée, deux milieux techniques destinés à toucher l’équipe de France un jour, le SRFC a déjà frappé très fort. Mais l’équipe de Bruno Genesio ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, et la priorité est désormais de recruter un nouveau latéral droit. Même si Lorenz Assignon, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2027, semble prêt à devenir le titulaire au poste, Rennes va quand même devoir compenser le départ de son ancien capitaine Hamari Traoré, parti libre à la Real Sociedad cet été. Et dans cette quête-là, le SRFC suit Marlon Fossey.

Marlon Fossey, remplaçant d’Hamari Traoré ?

Stade Rennais. Marlon Fossey (Standard de Liège) dans le viseur de Florian Maurice ? https://t.co/W3hdrIy7L8 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) July 13, 2023

En effet, selon les informations de La Dernière Heure, l’Américain a tapé dans l’oeil de Florian Maurice lors d’un match amical qui s’est disputé entre le Standard et l’AZ Alkmaar mercredi. Après cette rencontre, le directeur technique du Stade Rennais aurait même discuté avec le joueur de 24 ans. Preuve que le joueur de Liège figure bien dans les plans de Rennes pour cet été. Formé à Fulham, Fossey a rejoint la Belgique en 2022. Auteur de quatre buts et d’une passe décisive en 26 matchs la saison passée, le latéral au profil offensif a encore marqué des points cette semaine en délivrant deux caviars contre Alkmaar. Tout cela sous les yeux de Flo Maurice, qui va donc tenter d’avancer sur ce dossier estimé à quelques millions d’euros au cours des prochains jours.