L1 : Genesio à Tottenham, un gros coup d'intox ?

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Les performances du Stade Rennais version Bruno Genesio ont visiblement attiré l'attention de plusieurs clubs européens, et l'ancien entraîneur de Lyon voit du monde de bousculer pour l'accueillir dans les années qui viennent.

Arrivé sur le banc de Rennes après avoir quitté l’Olympique Lyonnais dans les conditions que l’on connaît, et un passage en Chine stoppé par le covid, Bruno Genesio connaît en Bretagne une vraie reconnaissance. Celle qu’il n’a jamais eue lorsqu’il était coach de l’OL. Moqué par les supporters du club de Jean-Michel Aulas, celui qui avait été surnommé « Pep » Genesio pour avoir fait des misères à Manchester City obtient d’excellents résultats avec son équipe, actuellement troisième de Ligue 1 et qui a fait bonne figure en Europa Conférence, n’étant éliminé que par Leicester et un arbitrage défaillant. A un an de la fin de son contrat avec Rennes, Bruno Genesio a confirmé son talent, mais en plus il a profité de son départ de Lyon pour prendre un agent, et pas n’importer lequel puisqu’il s’agit de Pini Zahavi, celui qui a réussi à faire signer Neymar du FC Barcelone au PSG. Et ce dernier semble avoir déjà plusieurs offres pour l’entraîneur français de 55 ans, puisque RMC dévoile le nom des clubs prêts à bouger pour recruter le technicien rennais.

Genesio après Antonio Conte, Tottenham y pense vraiment ?

Bourigeaud qui rêve d’étranger qu’on annonce pisté par Nice.

Maintenant, Génésio qui prépare déjà la saison pro, en enchaînant des entretiens individuels avec certains joueurs… serait pisté par un top club européen.



Cela à 5 jrs d’un match très important à Nice… 😂😂 #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 28, 2022

Parmi ces clubs, Wolverhampton, Everton, Valence et la Real Sociedad, mais également et surtout Tottenham ! Le président des Spurs, qui ont affronté le Stade Rennais cette saison en Europa League, réfléchit à faire de Bruno Genesio le possible successeur d’un Antonio Conte dont les résultats sont inégaux. Cependant, pour Mohamed Toubache-Ter, ces révélations de RMC interviennent à quelques jours d'un match probablement décisif en Ligue 1 contre Nice, et qu'il se pourrait bien que ces rumeurs ne sortent pas tout à fait par hasard.