Mercato : Camavinga et Rennes, on voit flou !

Dans : Rennes.

A un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Edouard Camavinga n'est pour l'instant pas sur le départ. Mais le président du club breton admet qu'une belle offre pourrait radicalement changer la donne.

Le Stade Rennais a longtemps pensé pouvoir récolter une vraie fortune en cas de départ d’Edouard Camavinga. Mais la crise économique qui frappe les gros clubs espagnols, lesquels étaient régulièrement cités dans ce dossier, et une saison très mitigée pour l’international français ont fait baisser sa valeur. A une période, un transfert à hauteur de 100 millions d’euros avait été évoqué, mais les dirigeants rennais ont compris qu’il ne fallait pas rêver trop haut. Et Nicolas Holveck l’a confié ce lundi sur RMC, il n’a pour l’instant aucune idée sur la manière dont va se terminer le dossier Camavinga. Oui le joueur de 20 ans est convoité, mais Rennes veut prendre son temps et ne pas faire n’importe quoi.

Le président du Stade Rennais a mis les choses au point sur Edouard Camavinga, sans toutefois en dire beaucoup plus, conscient de l’importance de cette éventuelle opération. « L’une des priorités est de réduire l’effectif. On a 8 ou 9 joueurs à sortir. Reste le gros dossier Eduardo Camavinga, tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger. C’est le gros dossier en cours. Il ne partira pas pour rien. Nous avons eu beaucoup d’échanges, mais rien n’est fait dans un sens ou dans l’autre. Fixer un prix limite sur ce marché atypique, ce serait un peu présomptueux. Ce qui est sûr, c’est qu’il a une certaine valeur et une valeur certaine », a lancé Nicolas Holvck, qui laisse la porte ouverte aux clubs éventuellement tentés de s’offrir son milieu offensif.