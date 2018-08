Mercato : Ben Arfa à Rennes, Létang répond

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, PSG.

Alors que l'on entame les cinq derniers jours du mercato estival 2018, Hatem Ben Arfa n'a toujours pas choisi dans quel club il jouera cette saison. En France, on évoque désormais une concurrence frontale entre Nice et Rennes, le club azuréen ayant l'avantage d'avoir déjà aidé Ben Arfa à se relancer lors de son retour de Premier League. Du côté breton, c'est Olivier Létang qui semble être l'atout principal, le patron de Rennes connaissant bien Hatem Ben Arfa. Et dans Ouest-France, le dirigeant avoue que s'il a envie de voir l'ancien parisien au Stade Rennais, il ne sait pas vraiment comment cette histoire va se finir.

« Hatem est un garçon avec lequel moi j’ai régulièrement échangé depuis des années maintenant, on est resté en contacts. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, c’est un bon joueur, mais aujourd’hui je ne peux rien vous annoncer. C’est Hatem qui décidera de ce qu’il souhaite faire de sa carrière (...) Vous me connaissez, moi je suis terriblement pragmatique et comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Pour l’instant Hatem n’est pas parmi nous. Je suis désolé mais je ne peux absolument rien vous dire de plus. Verdict vendredi soir », a confié, dans le quotidien régional, Olivier Létang.