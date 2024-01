Matic bientôt vendu, Rennes veut piocher chez son voisin

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Jugé intransférable, Nemanja Matic force son départ de Rennes, qui s’active pour lui trouver un successeur. Le club breton a jeté son dévolu sur Pierre Lees-Melou, la pièce maîtresse de Brest.

Auteur d’une bonne première partie de saison à Rennes, Nemanja Matic veut déjà partir. Un coup dur pour le club breton, qui ne s’attendait pas à ce que l’histoire dure seulement six mois avec l’ancien milieu de terrain de Manchester United et de l’AS Roma. L’international serbe force son départ et a quitté ce mercredi matin la Bretagne. Rennes ne souhaite pas vendre Matic à un club de Ligue 1, bien que le club le plus chaud pour accueillir le joueur soit l’Olympique Lyonnais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Lees-Melou (@pleesmelou)

Officiellement, le milieu de terrain de 35 ans est toujours dans l’effectif rennais mais Florian Maurice sait que ce dossier risque d’aboutir à un départ. C’est ainsi que le Stade Rennais s’est mis en quête d’un milieu de terrain au mercato. Selon les informations de L’Equipe, l’actuel 10e de Ligue 1 a jeté son dévolu sur Pierre Lees-Melou. Auteur d’une première partie de saison époustouflante à Brest, l’ancien Niçois est la cible prioritaire de Rennes cet hiver. Mais le quotidien indique que le SB29 ne sera « pas facile à convaincre », Eric Roy ne voulant pas se séparer de ses meilleurs éléments en cours de saison.