Matic dans le train vers Lyon, Rennes tire le signal d'alarme

La situation du dossier Matic est très compliquée, car si le joueur serbe a dit oui à la dernière offre de l'Olympique Lyonnais, son club ne lâche rien.

Tandis que le milieu de terrain de 35 ans a clairement décidé de tourner le dos au Stade Rennais, puisqu'il n'est pas revenu à l'entraînement et a déjà vidé son casier, la situation n'avance guère. Sa famille étant désormais à Londres, où son épouse a une maison, la rumeur d'un départ en Premier League a été évoquée, mais c'est bel et bien à Lyon que l'ancien joueur de Chelsea et Manchester United souhaite évoluer pour cette deuxième moitié de saison. Tandis que les supporters du club breton ont compris que revoir Matic sous le maillot de Rennes était difficile à imaginer, une photo du joueur à la gare rennaise circulant sur les réseaux sociaux, ce dernier a lui déjà négocié la totalité de son éventuel futur contrat avec l'Olympique Lyonnais.

Matic veut l'OL, Rennes ne veut pas

Car même si le temps passe, Nemanja Matic veut jouer à l'OL. Un choix qui n'est pas partagé par les dirigeants rennais, lesquels s'opposent toujours fermement à un départ vers Lyon du joueur recruté l'été dernier par Florian Maurice comme le confirme Ouest-France. « L’OL est le seul club, en l’état, à avoir fait une offre de transfert à Rennes (elle serait un peu supérieure à 2 millions d’euros) et à s’être mis d’accord avec le joueur pour la prise en charge de son salaire. Mais du côté du Stade Rennais, de l’actionnaire droit dans ses bottes à la direction, on ne veut pas le céder à Lyon », précise Guillaume Lainé, qui suite l'actualité du club rennais pour le quotidien régional. Autrement dit, le bras de fer est désormais total, même si on l'a souvent vu dans le passé, ce sont rarement les clubs qui gagnent dans ce genre de situation.