Le geste classe de Bruno Genesio après Rennes-OL

Rennes.

Par Guillaume Conte

Entraineur plutôt convaincant du Stade Rennais cette saison, Bruno Genesio a savouré la récente victoire de son club face à l'OL. Un supporter en a aussi profité.

Bien placé en Ligue 1 et vainqueur de son groupe d’Europa Conférence League, le Stade Rennais a réussi son début de saison, même si les récents points perdus à domicile contre Lille et Nice, empêchent le club breton de rester dauphin du PSG. Avec son recrutement ambitieux et ses résultats plus convaincants, Rennes squatte le haut du tableau ces dernières années. Bruno Genesio a pour le moment su convaincre l’exigeant public breton, qui répond présent. Et il le lui rend bien, puisque pendant la démonstration 4-1 face à l’OL le mois dernier, le nom de Bruno Genesio a été scandé par le Roazhon Park. L’ancien entraineur lyonnais avoue ne pas y avoir été souvent habitué.

« Ce match contre Lyon est l’un des plus aboutis de ma carrière sur 90 minutes. Il doit être dans le Top3. Mon nom scandé ? C’est toujours gratifiant et ça a été un bon moment car ça ne m’est pas arrivé souvent (rires). J’ai davantage eu l’habitude d’entendre mon nom sifflé, donc l’entendre quand il est scandé, c’est toujours plus sympa, on ne va pas se le cacher », a expliqué l’entraineur rennais, avant de livrer une anecdote succulente sur ce qu’il s’était passé après le match. « C’est drôle, d’ailleurs, car en rentrant du stade ce soir-là, j’ai pris un supporter en stop et je l’ai ramené chez lui. Il n’était pas vraiment en état de débriefer le match, il ne m’a même pas reconnu au départ (rires) », a expliqué Bruno Genesio, qui sait que les entraineurs de Ligue 1 n’ont pas spécialement pour habitude de ramener des supporters éméchés chez eux après les matchs. L’euphorie de la victoire contre l’OL a permis cette bonne action nocturne, même si le supporter en question a du se demander le lendemain s’il n’avait pas halluciné.