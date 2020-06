LdC : Parcours royal ou combattant, Rennes croise les doigts

Dans : Rennes.

Devant la situation inédite, l’UEFA travaille encore sur l’établissement de son calendrier pour terminer ses compétitions, et prépare aussi les suivantes.

Le Stade Rennais est très intéressé par les décisions qui seront prises prochainement, et le club breton a communiqué sur les premières informations à ce sujet. En tant que troisième de Ligue 1, Rennes a validé son billet pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et cela pourrait rapidement devenir très compliqué car il y aura d’abord un tour préliminaire sur un seul match, chez le premier club tiré au sort, pour faire avancer rapidement le calendrier. Cette rencontre couperet aura lieu le 15 ou 16 septembre, et en cas de qualification, débouchera sur un barrage en double confrontation à la fin du mois de septembre. Un parcours du combattant vers la phase de poule de la Ligue des Champions. A moins d’un énorme coup de pouce.

En effet, le Stade Rennais s’est fait confirmer qu’en cas de victoire finale en Europa League d’un club déjà qualifié pour la C1 par le biais de son championnat, les « Rouge et Noir » iront directement en phase de poule de Ligue des Champions. Autant dire que cela peut changer du tout au tout en fonction des résultats en EL. Le Stade Rennais sera donc supporters de formations comme l’Inter Milan, le Bayer Leverkusen ou le FC Séville s’il veut éviter les pièges en septembre.