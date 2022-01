L1 : Rothen et Genesio, ça tourne au règlement de compte

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Détracteur historique de Bruno Genesio sur RMC, le consultant Jérôme Rothen en a remis une couche après la défaite de Rennes à Lens.

Battu par Monaco puis par Nancy en Coupe de France, le Stade Rennais a connu une nouvelle mésaventure ce week-end en Ligue 1 en s’inclinant sur la pelouse de Lens (1-0). Une défaite qui fait mal pour Rennes, qui lâche du lest sur Nice et l’OM avec désormais cinq points de retard sur le podium. Au vu des récents résultats du club breton, l’entraîneur Bruno Genesio se retrouve sous le feu des critiques. Et si certains observateurs restent mesurés avec le coach de Rennes, qui réalise globalement du bon travail depuis le début de la saison, Jérôme Rothen n’est pas nuancé. Pour le consultant de RMC, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne sera « jamais » un bon entraîneur. Des propos très cash de la part de Jérôme Rothen, lequel était déjà très critique avec Bruno Genesio à l’époque où celui-ci officiait sur le banc de l’OL.

Jérôme Rothen sans pitié avec Bruno Genesio

4 défaites sur les 5 derniers matchs pour le Rennes de Genesio et une élimination en Coupe face face au 20e de Ligue 2. Je me permets de délivrer cette information car on risque de moins la voir que la série de victoires. — Sofiane (@___Sofiane) January 8, 2022

« J’ai eu une vision il y a quelques années sur Bruno Genesio, et cela se vérifie à chaque fois. La vision, c’est que Bruno Genesio ne sera jamais un excellent entraineur, un entraineur qui fait gagner, qui nous met une équipe tout là-haut. Alors oui des fois il y a des périodes de bien, il nous l’a assez souvent rappelé en conférence de presse… Je vais vous dire pourquoi cela ne fonctionne pas en ce moment : parce qu’il y a de l’enflammade de la part du coach, des sorties médiatiques. On était tous unanimes pour dire qu’il se passait de bonnes choses à Rennes. Une saison, ce n’est pas 13 matchs, c’est un ensemble, il faut être régulier, ne pas perdre le fil. Tu as l’impression que sur cette période depuis début décembre (5 défaites sur les 6 derniers matchs), c’était le moment où il fallait confirmer, ils ne l’ont pas fait. Je suis inquiet pour Rennes en vue de la suite de la saison » a lancé Jérôme Rothen, sans pitié avec Bruno Genesio dans son analyse de la situation. Quoi qu’il en soit, Rennes n’aura pas le droit à l’erreur lors de ses trois prochains matchs de Ligue 1 puisque les Bretons affronteront des équipes à leur portée : Bordeaux, Clermont puis Brest.