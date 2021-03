L1 : Riolo allume déjà Genesio et Rennes

Dans : Rennes.

A moins d’une surprise de dernière minute, Bruno Genesio va devenir dans les prochains jours le nouvel entraîneur du Stade Rennais.

Priorité de Florian Maurice afin de succéder au démissionnaire Julien Stéphan, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a donné son accord au Stade Rennais. Initialement, Bruno Genesio n’avait pas l’intention de reprendre un club en cours de saison, et souhaitait rebondir cet été avec une équipe qu’il aurait préparé à sa sauce. Mais l’opportunité de signer dans un club tel que Rennes était trop belle pour Bruno Genesio, qui va donc prendre les commandes d’une équipe à la dérive avec une très décevante neuvième place. Chez les supporters bretons, ce choix fait déjà beaucoup débat. Et cela est totalement compréhensible selon Daniel Riolo…

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a fait part de ses doutes quant aux bienfaits de ce choix de Florian Maurice et de Nicolas Holveck. « Genesio à Rennes, c’est tellement évident et tellement simple que c’est trop gros. Bruno Genesio est quelqu’un que j’aime bien humainement pour le peu que j’ai eu affaire à lui. Le Stade Rennais a eu l’occasion de sortir de l’anonymat durant lequel il était plongé pendant des années. Ils vont y retourner… et pour longtemps. Ce choix de Genesio montre qu’il y a un destin pour ce club. Il y a eu une fracture dans ce destin quand Letang est arrivé. Mais au bout du compte, ils vont reprendre leur chemin » a fait savoir Daniel Riolo, pour qui le Stade Rennais pourrait repasser de la lumière à l’ombre avec un entraîneur comme Bruno Genesio aux commandes. A l'ex-coach de l’OL de prouver à ses nombreux détracteurs qu’ils ont tort…