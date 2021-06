L1 : Rennes vise du lourd pour oublier Da Silva

Dans : Rennes.

Il y a quelques jours, le Stade Rennais a enregistré le départ de Damien Da Silva, en fin de contrat, qui s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais.

Titulaire indiscutable en Bretagne depuis plusieurs saisons, Damien Da Silva va laisser un grand vide au Stade Rennais. De toute évidence, Florian Maurice et Bruno Genesio vont devoir recruter du lourd pour compenser ce départ important. Le nom de Loïc Badé (Lens) a filtré mais selon Foot Mercato, le sixième de la saison 2020-2021 de Ligue 1 a également une piste ambitieuse en Premier League.

Ancien joueur d’Angers, Romain Saïss plaît beaucoup aux dirigeants du Stade Rennais. Capable de jouer en défense centrale et au milieu de terrain, le capitaine du Maroc est en fin de contrat en juin 2022 avec Wolverhampton et songe à changer d’air, d’autant qu’il retrouverait à Rennes son compatriote Nayef Aguerd, également défenseur central. La principale interrogation demeure financière, aussi bien sur l’indemnité de transfert que sur le salaire du joueur, qui évolue en Premier League depuis plusieurs années et qui jouit d’un salaire conséquent pour les finances de Rennes.