SRFC : L'agent de Sarr annonce des attaques XXL à venir

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Excellent avec Rennes et très bon avec le Sénégal durant la Coupe du monde, Ismaila Sarr est un joueur qui a la cote en Europe.

Et notamment en Angleterre puisque selon les informations du Sun, Arsenal et Liverpool suivent attentivement les performances de l’ex-attaquant du FC Metz depuis plusieurs mois. D'autres cadors anglais sont également intéressés par le joueur, à en croire le tabloïd anglais : Manchester United, Chelsea et Manchester City. Rien que ça… De quoi rouler des mécaniques pour l’agent du joueur, qui s’est exprimé dans le média précédemment cité.

« Ismaila Sarr a une bonne technique, mais surtout, il est très rapide. Il a des qualités similaires à celles d’Ousmane Dembélé. J’ai reçu de nombreux appels de clubs anglais et allemands. De nombreux agents du Royaume-Unis m’ont appelé pour me proposer de travailler avec eux, afin de le transférer en Angleterre. Un agent italien m’a également contacté pour me mettre en relation avec la Juventus Turin » a confié l’agent du joueur, très (trop ?) bavard. Une chose est sûre : un départ de Sarr constituerait un gros coup dur pour Rennes, qui joue l’Europa League cette saison… Mais avec un prix annoncé en Angleterre à 50 ME, tout est possible.