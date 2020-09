L1 : Reine-Adelaïde à Berlin, Rennes peut s'en passer

Dans : Rennes.

Très intéressé par le profil de Jeff Reine-Adelaïde, le Stade Rennais ne devrait pas rafler la mise dans ce dossier épineux du mercato.

Et pour cause, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est plus proche de s’engager en faveur du Hertha Berlin, qui a posé 25 ME sur la table afin de se l’offrir. Sauf retournement de situation, cette piste est donc à ranger au fond d’un tiroir pour les dirigeants bretons. Et cela signifie peut-être que le mercato est officiellement terminé à Rennes. Cela ne serait en tout cas pas une catastrophe selon Pierre Ménès, lequel a fait savoir dans son émission « Pierrot Face Cam » que l’effectif actuel du Stade Rennais était largement suffisant pour très bien figurer en Ligue 1.

« A l’arrivée, Reine-Adelaïde n’ira pas à Rennes, parce que l’OL n’a absolument pas envie de céder Reine-Adelaïde à Florian Maurice. Donc à priori, ce sera plutôt le Hertha Berlin. Ils vont prendre un gardien, sans doute celui de Dijon. Après, ils ont un effectif assez complet dans toutes les zones de jeu. A la rigueur, ils pourraient se renforcer en défense centrale même si Aguerd, qui n’avait pas soulevé un enthousiasme fou chez moi, me donne tort depuis le début de la saison car d’abord il met des buts, mais en plus il est excellent défensivement. Donc je pense qu’avec la venue de Guirassy devant et avec Niang qui n’est toujours pas parti, Rennes n’a pas besoin de grand monde d’autre pour bien figurer en Ligue 1 » a commenté le journaliste de Canal Plus, pour qui l’effectif de Rennes est très cohérent, et peut permettre aux hommes de Julien Stéphan de nourrir de belles ambitions…