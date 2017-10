L1 : Galtier proche de Rennes après le limogeage de Gourcuff

Dans : Rennes, Ligue 1, ASSE.

Ce lundi entrera dans l'histoire du Stade Rennais, puisque dans la même journée le président et l'entraîneur du club breton ont été limogés par l'actionnaire principal, une grande première en Bretagne. Mécontent des résultats sportifs de son équipe, et probablement agacé du dérapage verbal de René Ruello après la défaite à Guingamp, François-Henri Pinault a décidé de faire le ménage au plus haut niveau.

Et selon l'Agence France Presse, afin de remplacer Christian Gourcuff, qui samedi avait annoncé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, l'homme d'affaires aurait d'ores et déjà choisi Christophe Galtier, alors que le nom de Claude Puel circulait également depuis quelques heures. Parti en fin de saison de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier avait récemment confié sur BeInSports qu'il était déjà en quête d'un projet sportif. A priori, c'est fait et ce sera donc du côté de Rennes.