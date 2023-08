L1 ‍: Doku à Manchester City, le mercato devient fou

En quête d’un ailier pour compenser le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite, Manchester City cible l’ailier rennais Jérémy Doku.

Le mercato estival est pour l’instant très calme du côté de Manchester City où Mateo Kovacic est la seule recrue, le joueur de Chelsea ayant été recruté en provenance de Chelsea pour compenser le départ de Gündogan au FC Barcelone. L’effectif à la disposition de Pep Guardiola est déjà très quantitatif et qualitatif, raison pour laquelle le champion d’Angleterre en titre ne veut pas tout bouleverser cet été.

EXCLUSIVE: Manchester City now add Jeremy Doku to the list to replace Riyad Mahrez as new winger 🚨🔵 #MCFC



Alongside Michael Olise (who’s in both City and Chelsea lists), Doku is one of the priority names being considered by Man City. pic.twitter.com/79NG2fiENm