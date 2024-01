Francfort envoie 20 ME pour Kalimuendo, Rennes va craquer

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Également intéressé par Hugo Ekitike, Francfort fait d’Arnaud Kalimuendo son choix n°1 pour renforcer son attaque au mercato hivernal.

L’été dernier, l’Eintracht Francfort a vendu Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain pour plus de 90 millions d’euros bonus inclus lors du dernier jour du mercato. Face à une offre si vertigineuse, le club allemand ne pouvait pas refuser. Conséquence de ce deal tardif, Francfort n'a pas eu le temps de remplacer l’attaquant parti au PSG. Le club de Bundesliga a l’intention de profiter du mercato hivernal pour y remédier et regarde avec attention ce qui se passe en France. Comme l’été dernier, l’Eintracht est toujours attentif au dossier Hugo Ekitike. Mais l’attaquant de Paris ne semble plus être le choix n°1 du club allemand.

En effet, L’Equipe nous apprend que la priorité de Francfort est un attaquant du Stade Rennais puisque les dirigeants allemands ont envoyé une offre estimée au-dessus de 20 millions d’euros pour Arnaud Kalimuendo. L’ancien attaquant de Lens et du PSG alterne le bon et le moins bon en Bretagne, où il ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable. A l’heure où Rennes cherche à se renforcer à plusieurs postes, une telle rentrée d’argent ne serait pas négligeable pour le club breton. Un départ de Kalimuendo est donc fortement envisageable : la preuve, Florian Maurice s’est déjà mis en quête d’un avant-centre d’expérience afin de compenser un éventuel départ. Tout semble être une question d’heure et d’euros pour voir cette opération se concrétiser, à condition bien sûr que l’international espoirs français soit d’accord pour rejoindre la Bundesliga à six mois des Jeux Olympiques qu’il espère disputer avec la France.