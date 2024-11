Enquête à Rennes, Julien Stéphan sent venir le sale coup

Dans : Rennes.

Cette semaine, le Stade Rennais a lancé un audit en interne pour identifier ses axes de progression. L’initiative vient de la direction, et non pas de l’entraîneur Julien Stéphan mal à l’aise en évoquant cette enquête en conférence de presse.

La courte victoire acquise face au Havre (1-0) n’a pas vraiment rassuré le Stade Rennais. La preuve, les Rouge et Noir ont été raccompagnés par des sifflets au Roazhon Park le week-end dernier. Les supporters bretons restent mécontents du début de saison, tout comme la direction qui a demandé un audit en interne. Ancien préparateur physique et responsable de la performance, Grégory Dupont a pour mission d’identifier les dysfonctionnements au sein du club breton.

Annoncé sur la sellette, Julien Stéphan ne voit pas forcément cette initiative d’un bon œil. L’entraîneur rennais semblait mal à l’aise au moment d’évoquer cet audit devant les médias. « C’est une décision de la part de la direction, a souligné le technicien. On nous a annoncé ça après le match du Havre. Et il n’y a pas d’incidence sur notre quotidien, ni sur notre fonctionnement. Pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus, car ce n’est pas de notre propre initiative, nous staff. » Pourtant, le coach des Rouge et Noir a déjà fréquenté Grégory Dupont à Strasbourg.

Stéphan se méfie

« Je l'ai connu bien sûr, on a travaillé ensemble pendant un an et demi, on se connait très, très bien. Mais il faut tout distinguer, a-t-il nuancé. On a travaillé ensemble pendant un an et demi, et aujourd’hui à la demande de la direction il vient faire un audit de 15 jours. C'est une mission d'observation mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que je ne suis pas responsable de sa venue. Toute idée qui permettrait de développer la performance est une bonne idée. Tous les gains qui peuvent être apportés, c’est une bonne idée. » En attendant les conclusions de l’audit, Julien Stéphan a tout intérêt à revenir d’Auxerre avec une victoire dimanche.