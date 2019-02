EL : Rennes l'emporte au Betis, l'exploit XXL est là !

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Liga.

Stade Benito Villamarin.

Betis Séville - Stade Rennais : 1-3 (3-3 à l'aller).

Buts : Lo Celso (41e) pour le Betis Séville ; Bensebaini (22e), Hunou (29e) et Niang (90e+4) Stade Rennais.

Dans son seizième de finale retour d'Europa League, le Stade Rennais a réussi l'exploit d'éliminer le Betis Séville (2-1).

Une semaine après le spectaculaire 3-3 du Roazhon Park, le club breton devait impérativement mettre Séville en échec pour se qualifier pour la première fois de son histoire en huitièmes d'une Coupe d'Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le SRFC mettait toutes les chances de son côté d'entrée ! Comme à l'aller, Rennes démarrait sur les chapeaux de roues. Bensebaini ouvrait effectivement la marque d'une tête puissante sur un corner de Grenier (0-1 à la 22e). Puis Hunou faisait le break en reprenant à l'arrache un centre-tir de Sarr au second poteau (0-2 à la 29e). Mais Lo Celso calmait ensuite les Rennais d'une frappe du gauche (1-2 à la 41e).

Au retour des vestiaires, le Betis dominait, mais Koubek ne cédait pas face à Moron (51e) et Canales (53e, 90e). Et en fin de match, Niang mettait le but du KO en contre (1-3 à la 94e) ! Grâce à ce succès contre un grand club de Liga (6-4 au cumulé), Rennes se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la C3 ! Les 7 et 14 mars prochains, le dernier représentant du football français en Europa continuera donc d'écrire son histoire. Les hommes de Julien Stéphan connaîtront leur futur adversaire ce vendredi midi à l'issue du tirage au sort.