EL : Rennes demande à Ben Arfa d’oublier sa haine contre Emery

Dans : Rennes, Europa League.

Opposé à Arsenal en huitièmes de finale de l’Europa League, Hatem Ben Arfa a toutes les raisons de se montrer à son avantage.

Quelques années après son passage raté à Newcastle, le milieu offensif du Stade Rennais a l’occasion de prouver qu’il avait les moyens de briller en Premier League. Et ce ne sera pas sa seule source de motivation. Face à lui, le dribbleur retrouvera Unai Emery, l'entraîneur qui l'avait écarté au Paris Saint-Germain. Cette confrontation ressemble donc à une revanche pour Ben Arfa. D’où l’avertissement de son coach Julian Stéphan avant le match aller jeudi (18h55).

« C'est du passé tout ça. Hatem a beaucoup d'expérience, il va être capable de gérer ça de manière très intelligente. On n'a pas eu besoin de parler de ça. On a bien d'autres problématiques à régler… C'est le Stade Rennais contre Arsenal, ce n'est pas Hatem Ben Arfa contre Unai Emery, a prévenu le technicien français. Ce sont deux clubs qui vont s'affronter. Il y a des champions dans les deux équipes et les champions répondent toujours présents dans ces matchs-là. Je suis sûr qu'Hatem va faire un gros match demain. » Autrement dit, le Rennais ne devra pas se focaliser sur ses objectifs personnels.