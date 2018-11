EL : Rennes coule à Kiev, il faudrait un miracle...

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe.

Dynamo Kiev bat Rennes 3-1

Buts pour Kiev : Vebic (13e), Mykolenko (68e), Shaparenko (72e)

But pour Rennes : Siebatcheu (89e)

Nettement battu par le Dynamo Kiev, le Stade Rennais peut quasiment dire adieu à la qualification. Il faudrait un énorme miracle lors des deux derniers matchs pour espérer poursuivre la route, et les hommes de Sabri Lamouchi ne semblent avoir ni le niveau ni l’envie pour le réaliser.

Face aux Ukrainiens, les Rennais ont beaucoup subi, craquant au fur et à mesure que la rencontre avançait, et seul le but de Siebatcheu en fin de rencontre leur permettait de sauver l’honneur. Kiev comme Astana comptent 8 points, soit cinq d’avance sur le club breton à deux journées de la fin.