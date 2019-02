EL : Coup de théâtre à Rennes, l'UEFA inverse le match face à Arsenal

Dans : Rennes, Coupe d'Europe, Europa League.

Etonnant coup de tonnerre ce vendredi après-midi à Rennes et au siège de l’UEFA. En effet, quelques heures après le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue Europa, le match entre Arsenal et Rennes, dont l’aller devait avoir lieu à Londres, a été inversé. Un changement lié à une réglementation UEFA qui interdit que deux matchs de la même compétition se déroulent dans la même ville à la même heure.

Or Chelsea reçoit le Dynamo Kiev lors du match aller et aucun arrangement n’a pu être trouvé pour permettre la tenue de ces deux rencontres le même soir, des raisons de sécurité étant avancées. Résultat, Rennes recevra donc d’abord Arsenal le 7 mars avant de se déplacer au retour une semaine plus tard. Même si cet ordre n’a pas empêché les Bretons de se qualifier à Séville au tour d’avant, il est généralement préférable de recevoir au retour, où le match peut parfois se jouer sur la prolongation et avec l’appui du public.