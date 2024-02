Du maintien à l'Europe, Rennes calme la presse

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Grâce à quatre succès consécutifs, le Stade Rennais s'est rapproché des places européennes, pourtant très lointaines au début de la saison. Acteur majeur de cette remontée, Julien Stéphan ne s'enflamme pas pour autant.

Avec 8 victoires, 1 match nul et 3 défaites, Julien Stéphan fait un très bon retour sur le banc du Stade Rennais. L'ancien coach de Strasbourg a permis au club breton de se retrouver neuvième du championnat. Rennes n'est plus très loin des places européennes et semble être relancé pour cette course qui risque d'être rythmée jusqu'à la 34e et dernière journée de la Ligue 1. Toutefois, Julien Stéphan sait que le travail va être encore long pour arriver à cet objectif et qu'il est encore trop tôt pour rêver d'une saison prochaine avec un goût européen. Le technicien français s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse, après la victoire contre Montpellier.

Rennes en Europe ? Encore trot tôt pour y penser

« Est-ce qu’on est relancé dans la course à l’Europe ? Avouez-le, vous aimeriez bien que je vous dise ça ! Sincèrement, à la mi-temps de Clermont il y a cinq semaines, on était à deux points de la dernière place. Cinq semaines après, on ne peut pas affirmer que l’on a un autre objectif que celui de la reprise de janvier : retrouver de la constance, améliorer les résultats, regagner encore en confiance, et remporter le maximum de matches possibles. Dans ce championnat qui fait la part belle à ceux qui réalisent des séries, cela nous permet de remonter, de se rapprocher de certaines équipes. Mais avec l’enchaînement de février qui arrive, beaucoup de choses vont se passer. Il reste trois mois et demi de compétition, c’est très long. Pour finir 5e ou 6e, je pense qu’il faudra faire le parcours d’un deuxième sur la phase retour. Est-ce que ce sera possible, je ne suis pas devin, mais cela me paraît très ambitieux début février d’évoquer cela » avoue l'entraîneur de 43 ans qui ne veut pas faire de faux espoirs aux Rennais et qui ne rêve pas ouvertement d'une qualification en Europe. Du moins pour le moment.