CdF : Rennes dément préparer la fête en cas de victoire contre le PSG

Dans : Rennes, Coupe de France, Coupe, PSG.

Dans deux semaines, le Stade Rennais affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Et selon Ouest-France, du côté du club breton et des autorités locales, on prépare déjà le scénario d'une possible célébration si Hatem Ben Arfa venait à remporter cette compétition qui a fait bien des misères à Rennes dans l'histoire récente. Mais ce vendredi, le Stade Rennais a fermement démenti avoir entamé des discussions sur ce sujet.

« Et voici que nos amis journalistes de Ouest-France ressortent à nouveau le trop fameux bus à impérial, chat noir officiel du SRFC, en nous expliquant même son parcours le dimanche 28 dans les rues de notre ville ! Désolé mais il n’y a pas eu de conclave avec la ville et les finales passées nous ont appris à ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. L’heure n’est pas à la préparation d’hypothétiques célébrations, l’heure est à la préparation des matchs », explique le Stade Rennais, faisant évidemment référence au bus déjà réservé dans le passé par le club...avant des défaites en finale.