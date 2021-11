Zinedine Zidane au PSG, ça négocie au Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après le licenciement de Solksjaer par Manchester United, un scénario semble se mettre en place avec le départ de Pochettino vers Old Trafford, et la venue de Zidane à Paris.

Ole Gunnar Solskjaer ayant définitivement rangé son casier à Manchester United avant de quitter son poste de manager avec un énorme chèque, on parle de près de 20 millions d’euros, la place de coach des Red Devils ne va pas rester longtemps vacante. Et ce lundi, un nom revient dans l’ensemble des médias anglais, c’est celui de Mauricio Pochettino, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Selon Sky Sports, l’ancien entraîneur de Tottenham est le choix numéro 1 des propriétaires de l’actuel huitième de Premier League, le club mancunien étant prêt à attendre la fin de saison pour confier les rênes de l’équipe à Pochettino. Une version que confirme également le Telegraph, le média anglais estimant qu’un intérimaire fera le boulot en attendant que l’entraîneur trouve un accord avec le PSG afin de pouvoir partir alors que son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2023. D’autres sources affirment que l’Argentin a confié à ses proches que le job de manager de Manchester United l’intéressait très clairement, sentant que du côté de Paris il n’avait pas réellement la confiance absolue des dirigeants du club.

🇫🇷✍🏼 Le PSG voudrait Zidane rapidement !



❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le français aurait refusé Manchester United à cause de la barrière de la langue et de sa femme qui ne souhaiterait pas vivre à Manchester.



🇦🇷🔜 Pochettino pourrait rejoindre les Red Devils avant la fin de son contrat avec le PSG. pic.twitter.com/ZORFku324M — Media Parisien (@MediaParisien) November 21, 2021

Et si Manchester United s’est tourné vers Mauricio Pochettino, c’est que son choix numéro 1, Zinedine Zidane, a refusé l’offre qui lui a été transmise. Selon la BBC, le technicien français n’a nullement l’intention de s’installer dans le Nord de l’Angleterre pour remplacer Solskjaer. « Selon nos sources, l'ancien milieu de terrain légendaire de l’équipe de France et du Real Zidane, qui est actuellement libre, ne serait pas désireux de déménager à United pour le moment. Il a été associé à l'équipe nationale française et au Paris St-Germain, et préférerait considérer ces options quand, ou si, elles deviennent disponibles », précise le très sérieux média anglais. Et justement, la possibilité de la venue de Zinedine Zidane, dont le palmarès d’entraîneur avec le Real Madrid est juste énorme, commence à enfler du côté du Parc des Princes.

إلى الآن لم يُعطي زيدان موافقته لتدريب باريس ، المفاوضات مستمرة ومكثفة…



So far, Zidane has not given his consent to coach Paris, and negotiations are continuing... pic.twitter.com/c9LOvFc6vk — محمد الكعبي (@Qatari) November 22, 2021

Si Footmercato affirme qu’effectivement Zizou ne dit pas non au PSG, c’est un insider qatari de premier plan qui confirme que le coach français de 49 ans est bien lancé dans des discussions avec Doha, mais que rien n’est fait. « Pour l'instant, Zidane n'a pas donné son accord pour entraîner Paris, et les négociations se poursuivent... », indique Mohammed Al Kaabi, qui cette année avait dévoilé la signature imminente de Lionel Messi au PSG et répète depuis plusieurs semaines que Zinedine Zidane est réellement intéressé par le vice-champion de France.