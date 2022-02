Zidane-Wenger au PSG, Pochettino et Leonardo virés ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans sa chute, Mauricio Pochettino pourrait entraîneur Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane ne souhaite pas travailler avec le Brésilien actuellement en poste.

Plusieurs sources françaises et espagnoles confirment que le Qatar a décidé de siffler la fin du match pour Mauricio Pochettino, même s’il faudra probablement attendre la fin de saison pour que l’aventure parisienne de l’entraîneur argentin s’achève. Mais le départ de Pochettino pourrait être suivi de près par celui de Leonardo, dont les choix sont de plus en plus discutés. D’autant plus qu’il est évident que le directeur brésilien n’a eu aucun poids dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, l’attaquant français du PSG masquant à peine le fait qu’il ne voulait pas discuter de son avenir à Paris ou à Madrid avec Leonardo. Mais le coup fatal à l’ère Leonardo pourrait être porté par Zinedine Zidane si l’entraîneur français décide de rejoindre le club de la capitale une fois cette saison. C’est l’insider @StillEsamB2, dont les informations sur le Paris Saint-Germain ont souvent été très bonnes depuis qu’il s’est installé sur les réseaux sociaux, qui balance un très gros dossier sur ce sujet. Selon lui, les choses sont très claires en interne du côté du Camp des Loges, et même Leonardo est conscient que sa situation est très précaire.

Leonardo et Pochettino out, le PSG va frapper

L’entraîneur triple fois vainqueur de la Ligue des Champions veut travailler avec un directeur sportif avec qui l’entente sera au beau fixe. Le PSG est loin d’être en désaccord avec le technicien et le nom d’Arsène Wenger revient avec insistance des deux côtés. ⬇️ pic.twitter.com/P3Bg0vU5ON — STILL THIAGO SILVA FC 🇸🇳 (@StillEsamB2) February 1, 2022

Via Twitter, l’insider a envoyé des détails sur la possible venue de Zinedine Zidane et la situation actuelle au PSG. « Malgré son hésitation avec l’équipe de France, Zidane a quand même exposé certaines conditions à une hypothétique arrivée au PSG. Une d’entre elle est claire : Leonardo devra quitter le navire avant son arrivée. L’étau se resserre autour de Leonardo qui se sait avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, si bien que le brésilien a milité pour ne pas faire venir Zidane et garder son poste. Il est le premier militant de la prolongation de Pochettino (…) L’entraîneur triple fois vainqueur de la Ligue des Champions veut travailler avec un directeur sportif avec qui l’entente sera au beau fixe. Le PSG est loin d’être en désaccord avec le technicien et le nom d’Arsène Wenger revient avec insistance des deux côtés. Leonardo conserve une maigre chance de rester : l’émir ne lui a pas encore tranché la tête, et ce, eu égard au nombre important de services que le directeur sportif lui rend. Tous les autres décisionnaires, quant à eux, veulent mettre un terme à l’aventure. Certains joueurs ne masquent plus leur mécontentement envers Leonardo et les discussions avec Nasser se sont nettement intensifiées ces dernières semaines pour un évincement pur et dur. Certaines prolongations sont en stand-by, conditionnées à un départ du DS. Leonardo, en connaissance de cause, commence à annoncer à ses collaborateurs et aux agents avec qui il travaille qu’il devrait être limogé avant le mercato estival », explique @StillEsamB2.

De son côté, FootMercato confirme que Mauricio Pochettino a décidé que le PSG n'était pas fait pour lui, au point même d'espérer que Manchester United le recrute dès ce mois de janvier. Mais l'ancien coach de Tottenham ne masque plus auprès de ses proches que l'aventure en Ligue 1 avec Paris tire à sa fin et que c'est tant mieux. Leonardo et Pochettino peuvent donc commencer à préparer leur avenir, à priori pas commun, mais très loin de la capitale française. Pour la énième fois depuis le rachat par QSI, le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un été bouillant.