Zidane ou pas, Mbappé stupéfie le PSG !

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé devra mener le PSG à la victoire ce dimanche contre Lyon en l'absence de Neymar et Lionel Messi et cela alors que son avenir est le sujet numéro 1.

Lionel Messi se remettant doucement du covid, et Neymar étant toujours au Brésil après sa blessure à la cheville, Mauricio Pochettino a donné les clés du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé au moment où le club de la capitale se déplace à Lyon. Même s’il est en fin de contrat, le champion du monde tricolore paraît être totalement imperméable à la pression et c’est peu dire qu’il tient le PSG à bout de bras depuis des mois. Pourtant, son avenir footballistique se joue actuellement, l’ancien monégasque devant décider s’il continue sa route avec le vice-champion de France de Ligue 1 ou s’il met le cap vers le Real Madrid comme il avait souhaité le faire l’été dernier. A 23 ans, et même s’il lui reste encore de longues années au sommet, Kylian Mbappé doit faire un choix sans que cela perturbe une année 2022 qui le verra également défendre la Coupe du monde gagnée en 2018 avec l’équipe de France.

2022, année importante pour Kylian Mbappé

Depuis des mois, le Real Madrid était en position de force suite aux déclarations de Kylian Mbappé, ce dernier ayant ouvertement fait savoir que le PSG avait refusé son choix de signer avec le club de Florentino Perez lors du mercato 2021. Et au moment où l’attaquant parisien est entré dans les six derniers mois de son contrat avec Paris, les planètes semblaient s’aligner dans le même sens, à savoir un départ totalement gratuit le 1er juillet prochain. Cependant, Le Parisien affirme ce week-end que finalement les négociations seraient toujours en cours avec le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi pour une prolongation qui pourrait enfin s’inscrire sur une courte durée. Autrement dit, moyennant une énorme hausse salariale, Kylian Mbappé resterait un an ou deux de plus au Paris Saint-Germain avec un accord pour partir à l’occasion d’un transfert payant quand il le souhaitera.

Parmi les arguments avancés par les dirigeants parisiens, la venue de plus en plus probable de Zinedine Zidane sur le banc du PSG à la place de Mauricio Pochettino la saison prochaine. Mais le quotidien francilien affirme que contre toute attente cela ne pèsera en rien du tout dans le choix à venir de Kylian Mbappé. Non pas que ce dernier n’apprécie pas Zizou, bien au contraire puisque c’est une idole de jeunesse, mais le numéro 1 du football français compte prendre une décision totalement personnelle et basée sur des critères sportifs. « Il ne liera pas son destin à la question de l’entraîneur, alors que le nom de Zinédine Zidane revient pour remplacer Mauricio Pochettino, pas toujours à l’aise au PSG. Lui aime ce technicien, il l’adore même, si bien qu’un changement de coach ne serait pas forcément une bonne idée si l’état-major parisien y songe », explique le quotidien francilien.

Bien évidemment, Kylian Mbappé ne prendra pas ombrage de la venue de l'ancien entraîneur du Real Madrid à Paris, mais en aucun cas ça ne fait partie des conditions indispensables à la signature d'une prolongation de contrat avec le PSG. De quoi mettre un tout petit peu moins de pression sur les épaules de Doha qui patiente dans l'attente du choix de prodige français, tout en travaillant sur d'autres pistes au cas où Mbappé filait finalement au Real Madrid pour rejoindre Karim Benzema.