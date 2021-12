Zidane ou Guardiola, le PSG n’a pas le choix

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG veut se payer Zinedine Zidane et c'est une très bonne chose tant le Français est celui qui est capable de mettre le vestiaire à ses pieds.

En dehors de l’aspect purement sportif, où la Ligue des Champions manque cruellement au palmarès du Paris SG, le grand problème du club parisien depuis sa reprise par le Qatar est la gestion des stars. Contrairement à certaines grandes institutions où les meilleurs joueurs se doivent de rester dans un cadre défini, Nasser Al-Khelaïfi a du mal à ne pas surprotéger ses stars. Les exemples se multiplient pour rappeler que le président du PSG a laissé passer beaucoup de choses, de peur de froisser ses vedettes. Les entraineurs se sont succédés, souvent victimes de cette situation intenable, et cela se poursuit cette saison sous Mauricio Pochettino, avec quelques libertés qui sont prises avec les entrainements notamment.

Des stars pour entrainer des stars

Quelles solutions à cela ? Pour Hervé Penot, journaliste à L’Equipe, il faut un entraineur qui s’élève bien au-dessus des joueurs et de l’effectif. Un technicien capable de tenir le vestiaire avec de la poigne, mais surtout une aura et un palmarès qui forcent le respect, y compris des plus prestigieux. Seuls deux entraineurs répondent à ces critères actuellement, et ce n’est donc pas pour rien que le PSG cherche à tour prix à faire venir Zinedine Zidane. « Qui pour entrainer au royaume des stars ? Pour entrainer des stars, il faut des stars. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’entraineurs capables de gérer un effectif de ce calibre-là. J’en vois deux. Pep Guardiola, mais on sait qu’il est pris à Manchester City, et Zidane », a confié le journaliste, avant d’en dire plus sur le profil de Zidane, et pourquoi il est l’entraineur qu’il faut au PSG.

Guardiola et Zidane seul dans le stade après un City-Real pic.twitter.com/LavieyRg0O — ꪖ 🇪🇸 (@Axwl_ll) December 19, 2021

« Zidane, pourquoi ? Car il a un impact immense sur les joueurs. Rappelons-nous cette info comme quoi Messi, c’était le seul joueur à qui il avait demandé son maillot après un match de Liga. Cela sous-entendait que pour Messi, Zidane était quelque chose d’autre, un joueur hors normes. Après, vous avez tous les joueurs français, comme Mbappé qui voue une admiration absolue à Zidane. Aujourd’hui, il peut fédérer tous ces joueurs. Si Zidane parle, en général vous l’écouter. Et il n’y a pas que Zidane le joueur. Il y a aussi l’entraineur, qui a remporté trois Ligues des Champions. Vous faites rentrer dans un vestiaire quelqu’un qui a gagné et qui a été l’idole absolue pour ces joueurs là. C’est le package idéal pour le Paris SG, et avoir enfin quelqu’un qui à un poids énorme sur tout ce vestiaire », a livré Hervé Penot, persuadé que si le Qatar fait actuellement le forcing pour séduire Zidane, c’est clairement pour se payer l’entraineur parfait au PSG.