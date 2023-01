Zidane encore grillé, le PSG en prend note

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Barré en équipe de France, Zinedine Zidane se cherche un club de prestige pour la saison prochaine. La porte de la Juventus s'est brutalement refermée puisqu'un ancien entraineur du club turinois a décidé de prendre les devants. Le PSG est par contre toujours en train de rôder.

Zinedine Zidane, qui avait refusé d’envisager de reprendre un club l’été dernier pour rester disponible en vue du poste de sélectionneur, a vu Didier Deschamps lui couper l’herbe sous le pied. La place de finaliste de l’équipe de France a permis à « DD » de conserver son poste, et même de signer pour les quatre prochaines années. De quoi forcer « Zizou », qui a désormais envie de reprendre du service, à revenir sur le terrain avec un club. Sa possible nomination pour devenir sélectionneur du Brésil n’ayant pas vraiment retenu son attention.

Real, Juve ou PSG pour Zidane ?

Pour un technicien du calibre de Zidane, les solutions ne sont pas si nombreuses s’il veut continuer sur la lancée du prestige et des succès acquis avec le Real Madrid. Un retour à la Maison Blanche est toujours possible, sachant la cote d’amour dont il bénéficie et l’empreinte qu’il a laissée dans le vestiaire madrilène. Le voir prendre la place de Christophe Galtier au PSG est aussi une possibilité, en raison de la volonté des dirigeants qataris de s’offrir la légende française sur le banc de touche parisien. Mais dernièrement, c’est l’idée de reprendre en mains la Juventus Turin, club où il a évolué au début de sa carrière, qui a fait son chemin.

Malgré un renouveau en championnat, la Vieille Dame ne fait plus la loi en Italie, et n’inquiète plus grand monde en Europe. En dépit de son gros contrat, Massimiliano Allegri devrait être poussé vers la sortie en fin de saison si une solution était trouvée par les nouveaux dirigeants. Le nom de Zidane a déjà été plusieurs fois évoqué, et des premiers contacts auraient eu lieu pour tâter le terrain d’un côté comme de l’autre. Mais l’entraineur français risque encore une fois de se faire griller. En effet, le London Evening Standard annonce que Tottenham s’est mis à chercher un manager pour la saison prochaine. La raison est simple, Antonio Conte n’y arrive pas et se prépare à partir cet été. Thomas Tuchel a même déjà été contacté pour récupérer les Spurs, lui qui a brillé non loin de là du côté de Chelsea.

Zidane trop ambitieux pour la Juventus ?

L’entraineur italien ne trouve pas la solution pour faire gagner Tottenham, et le jeu pratiqué par les Spurs ne convainc pas grand monde non plus. Conte a en tout cas de la suite dans les idées, car il envisage de revenir au poste d’entraineur de la Juventus, où il serait moins regardant que Zidane sur les dépenses à venir et les ambitions du club turinois, affirme de son côté Fichajes. De quoi mettre encore Zizou sur la paille pour ce retour comme entraîneur qui s’annonce plus compliqué que prévu, même si ces contretemps pourraient bien finir par faire le bonheur du PSG.