Guerre PSG-Mbappé, Hanouna lâche un scoop

Le clan Mbappé et le PSG n'ont, sans surprise, pas réussi à trouver un accord pour régler leur énorme différent financier. Cyril Hanouna est venu s'en mêler.

Désormais, la relation entre le PSG et Kylian Mbappé se fait par avocats interposés. La saison dernière a été très compliquée, et les relations se sont rapidement tendues avec l’absence de Kylian Mbappé au stage de préparation en Asie pour l’obliger à prolonger son contrat. Ensuite, les choses s’étaient calmées pour pouvoir débuter la saison dans des conditions correctes, même si absolument rien n’a été réglé. Dans les deux camps, beaucoup de promesses mais aucun papier signé, et cela a donné lieu à une explosion de la situation quand Kylian Mbappé a annoncé qu’il ne prolongerait pas et partirait donc libre au Real Madrid. En conséquence, Nasser Al-Khelaïfi a coupé le robinet et n’a plus payé ses salaires sur les derniers mois de la saison, justifiant cela par une promesse non tenue de rogner sur des copieuses primes. Le PSG aurait au départ tout de même versé cette prime à son attaquant vedette, pour l’inciter à prolonger, avant de décider de récupérer cet argent sur son salaire. Un comportement qui ne passe pas, et oblige désormais les deux camps à régler cela devant les autorités compétentes.

La commission de conciliation de la Ligue n’a absolument rien donné, chacun campant sur ses positions et les deux parties étant invitées à régler cela à l’amiable, ce qui semble impossible puisque Mbappé réclame 55 ME, soit l'ensemble de ses salaires non versés. Ce sera donc le tribunal des Prud’hommes, ou au civil également, pour ces salaires impayés qui peuvent aussi avoir des conséquences sportives, la FIFA n’hésitant pas à agir si les conditions des contrats des joueurs ne sont pas respectées. L’impasse est bien présente, mais c’est à Kylian Mbappé et son clan de faire un effort et de s’asseoir sur cet argent, selon Cyril Hanouna. L’animateur télé a clairement pris position dans ce dossier, et il défend le PSG de son ami Nasser Al-Khelaïfi, quitte à y aller franco sur Mbappé.

Mbappé crache sur le football français

« J'ai des d'informations. Je vais dire pourquoi Mbappé il a tout faux. Il a refusé la médiation que le PSG réclame depuis très longtemps. Il renvoie juste l'impression : 'c'est comme ça, on ne discute plus'. Ça ne se fait pas, c'est un club avec qu'il a de l'affect. C'est "Je suis au Real Madrid, je ne vous parle plus". Il a peu de chance de gagner, je connais bien le dossier. Il a très peu de chance de gagner aux tribunaux. Le PSG a tendu la main à Mbappé, il n'a pas voulu la saisir. Il avait fait une promesse, celle de ne jamais partir libre. Il l'a souvent répéteé, et il ne l'a pas tenue. Quand on fait une promesse, on la tient. C'est le "gentleman agreement". Il attaque aussi le foot français, et le foot français va mal ! Les supporters parisiens qui l'ont soutenu... Je pense que Nasser al-Khelaïfi a fait le coup de l'année, je préfère aujourd'hui avoir Barcola dans mon équipe que Mbappé. Avec le PSG, cela a été catastrophique », a fait savoir le présentateur de C8, qui affirme avoir des informations, mais souligne que tout repose sur un « gentleman agreement » qui n’a absolument aucun poids devant un tribunal.

Pour beaucoup d’avocats spécialisés, c’est surtout le PSG qui s’est mis en tort en ne versant pas le salaire de son employé, et il sera bien difficile de prouver qu’un accord a été signé pour que le joueur y renonce alors que L’Equipe précisait récemment qu’absolument aucun document n’a été signé entre Paris et le clan Mbappé sur la totalité de la saison dernière concernant les intérêts financiers de chacun.