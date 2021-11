Zidane au PSG, rien d’impossible selon Pierre Ménès !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Souvent critiqué, Mauricio Pochettino semble en danger de manière permanente au PSG, où le nom de Zinedine Zidane est parfois soufflé.

L’ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus de Mauricio Pochettino et cela ne semble pas près de s’escompter. Il faut dire que l’entraîneur argentin du PSG peine à faire l’unanimité et ce n’est pas le contenu proposé par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison qui va inverser la tendance. Dans le même temps, l’idole du football français est libre de tout contrat en la personne de Zinedine Zidane, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, club qu’il a quitté à la fin de la saison dernière. Natif de Marseille, « Zizou » est souvent catalogué comme un entraîneur qui n’ira jamais au Paris SG. Mais ce constat ne tient pas debout selon Pierre Ménès, qui ne voit pas pourquoi Zidane, qui n’a jamais joué à l’OM, ne pourrait pas s’asseoir sur le banc du PSG.

Zidane à Paris, Pierre Ménès ne voit pas le problème

« En termes de charisme, Zidane serait un bon coach pour le PSG. Si Zizou va à Paris, ça va en gratter plus d’un. Mais je ne vois pas pourquoi il s’interdirait d’aller au PSG en tant qu’entraîneur. Le projet de coacher une équipe de cette dimension ne peut que l’attirer. Le fait qu’il soit Marseillais, cela me paraît assez futile comme argument. Les résultats qu’il a eus avec le Real Madrid plaident pour lui. Mais bon, Emery avait gagné trois fois l’Europa League avant de venir au PSG, où il a fait globalement n’importe quoi, Tuchel était en conflit avec Leonardo et il a gagné la Ligue des Champions quand il est parti. Quant à Pochettino, j’ai beau chercher, je ne lui trouve pas beaucoup de qualités » a lancé Pierre Ménès dans son épisode Face à Pierrot. Des propos enclins à redonner de l’espoir aux supporters du Paris Saint-Germain qui rêvent de voir un jour Zinedine Zidane dans leur club.

En début de semaine, Zinedine Zidane a accordé un entretien exceptionnel à La Provence dans lequel il a évoqué son enfance et son rapport à Marseille. S’il reconnait être attaché à l’OM, un club qu’il supportait pendant son adolescence, l’ancien coach du Real Madrid n’a en revanche rien promis quant à son avenir. « Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais 'un jour pourquoi pas'. Mais cela ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Cela aurait été quelque chose de fort. Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie » a simplement rappelé Zinedine Zidane, dont une signature au PSG en tant qu’entraîneur ferait tousser du côté de la Canebière.