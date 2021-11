Zidane au PSG, les planètes s'alignent pour l'Emir !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a habitué tout le monde à des coups incroyables, et le dernier en date est évidemment la signature de Lionel Messi au mercato. Mais c'est désormais la venue de Lionel Messi qui se profile.

Le Paris Saint-Germain version Qatar en a fait son slogan, mais le « Rêver plus grand » du PSG n’est pas qu’une expression. Car que l’on soit supporter ou non du club de la capitale, les dirigeants de l’actuel leader du classement de Ligue 1 ne ratent jamais une occasion de faire de grosses surprises. Après avoir fait venir Neymar et Kylian Mbappé dans un mercato 2017 resté légendaire, Paris a recruté l’été dernier Sergio Ramos et surtout Lionel Messi, un truc totalement dingue pour les amateurs de foot. Mais grâce à Mauricio Pochettino, le Paris SG pourrait frapper un nouveau coup colossal dans les prochains jours, semaines ou mois. Le spleen de l’entraîneur argentin recruté en janvier dernier pour succéder à Thomas Tuchel était déjà latent, sa famille ne l’ayant même pas rejoint à Paris, mais en plus son désir de rejoindre Manchester United a éclaté au grand jour.

A deux jours de City-PSG, la presse anglaise relaie l'intérêt de #Pochettino pour le poste de manager à Manchester United. Il y a 5 mois, il voulait déjà revenir à Tottenham. Pochettino doit vraiment pas être heureux au PSG. Du mal à voir le PSG le libérer avant la fin de saison. pic.twitter.com/KwCMKou2lG — Bruno Constant (@Bruno_Constant) November 22, 2021

Après le coup de balai fait par les dirigeants mancuniens ce week-end, l’ancien manager de Tottenham serait tenté de s’installer au plus vite à Old Trafford, sans attendre qu’on lui pique une place qu’il convoite. Et ce lundi soir, Le Parisien confirme que du côté de la capitale on a bien compris le manège et ne voit pas Mauricio Pochettino rester très longtemps. « Paris s’interroge pour savoir s’il sera encore là la semaine prochaine… », explique Dominique Sévérac. Et pour remplacer Mauricio Pochettino, c’est bel et bien Zinedine Zidane qui est désormais le favori du Paris Saint-Germain. Un choix qui fait l’unanimité à Doha et au siège du PSG, Marca affirmant même que la venue de Zizou est déjà un sujet de discussion et d’enthousiasme dans le vestiaire parisien.

Zidane avant 2022 au PSG ?

De son côté, le quotidien francilien confirme que ce dossier est bouillant, au point même que le remplacement de Pochettino par Zidane avant la fin de l’année 2021 ne serait pas une colossale surprise. « Aujourd’hui, l’enthousiasme serait total au PSG ou au Qatar pour engager l’ancien entraîneur du Real Madrid en cas de départ de Mauricio Pochettino dans les prochaines semaines ou les prochains mois (...) Selon nos informations, au moins une prise de contact a eu lieu entre le club et de la capitale et le Marseillais », affirme le média francilien, qui affirme que seul un éventuel souci avec son passé clairement affirmé de supporter de l’OM pourrait être un souci sans être toutefois rédhibitoire.