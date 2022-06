PSG : Zidane jusqu'en 2025, accord à 25 millions d'euros par an !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les rumeurs s'intensifient depuis 48 heures concernant la venue de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. En Espagne, on confirme désormais un accord jusqu'en 2025 avec une clause spécifique.

Le très vif démenti de l’agent historique de Zinedine Zidane, vendredi midi, n’a rien changé à l’affaire, à savoir que l’ancien entraîneur français du Real Madrid est toujours cité comme étant très proche du Paris Saint-Germain. Et certains font remarquer que même s’il est un confident de Zizou, Alain Migliaccio bluffe certainement en laissant entendre que l’Emir du Qatar n’a strictement jamais pensé au champion du monde 98 pour s’installer sur le banc du club de la capitale. En attendant, c’est du côté de l’Espagne, et d’un journaliste qui a bien connu le natif de Marseille lorsqu’il était au Real Madrid, qu’une grosse information est tombée. Ramon Fuentes, qui travaille notamment pour TeleMadrid, Onda Madrid et Mundo Deportivoto, annonce qu’un accord de principe a été trouvé entre les dirigeants du PSG et Zinedine. Cet accord porterait sur un contrat de 3 ans, et il devrait être officialisé avant la fin du mois de juin. Pour cela, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos auraient accepté une clause très spéciale.

Zidane au PSG, c'est 25 millions d'euros par an

Zidane y el ⁦@PSG_inside⁩ ya habrían llegado a un principio de acuerdo. Firmará por tres años y se hará oficial a finales de mes de junio. ⁦@mundodeportivo⁩ https://t.co/fwTdqpSLIU — Ramón Fuentes (@RamonFuentes74) June 11, 2022

S’il a accepté de signer pour trois ans au Paris Saint-Germain, soit la même durée que celui qu’il avait paraphé lors de son dernier passage au Real Madrid, l’entraîneur français, qui fêtera ses 50 ans le 23 juin prochain, a imposé d’avoir toujours la possibilité de devenir le sélectionneur national français. Zinedine Zidane n’a pas du tout abandonné l’idée de succéder à Didier Deschamps aux commandes des Bleus. Et une clause spécifique lui permettra de le faire soit en cumulant les deux fonctions, ce qui peut sembler très étonnant tout de même. Ramon Fuentes précise que cet accord a été négocié et validé mardi dernier lors d’un aller-retour de Zidane au Qatar, et qu’il prévoit notamment que l’entraîneur français touchera un salaire de 25 millions d’euros net par saison, soit 75 millions d’euros sur la durée totale de son contrat.

Zidane à Ibiza avant d'arriver à Paris

Sur le plan de la communication, l’accord entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane ne sera donc pas dévoilé mardi comme une rumeur l’affirmait ces dernières heures. En attendant de prendre ses fonctions au PSG, Zizou serait actuellement à Ibiza pour quelques jours de vacances avec sa famille, laquelle s’est agrandie récemment puisque son fils Enzo a donné naissance fin mai à une petite fille, Sia. Désormais grand-père, Zinedine Zidane va profiter de ces derniers moments de calme avant de débarquer dans la capitale, tandis que sur les réseaux sociaux la bataille entre fans de l’OM et du PSG continue de faire rage.