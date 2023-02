Zidane au PSG, il change totalement d'avis

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Zinédine Zidane entraîneur du PSG, la rumeur de l'été dernier revient de nouveau dans l'actualité. Après avoir vu son rêve d'Equipe de France s'envoler, Zizou doit-il venir à Paris ? Ils sont désormais nombreux ceux qui poussent pour que cette idée devienne désormais réalité.

Trois défaites de rang et des prestations très moyennes, Christophe Galtier a déjà utilisé plusieurs jokers au PSG. Plus que dans tout autre club, un tel bilan est inacceptable dans le club parisien. Mais, au-delà du jeu et des résultats, les problématiques habituelles reviennent encore saison après saison. Les joueurs du club de la capitale et surtout les stars font ce qu'elles veulent sur et en dehors du terrain. Lionel Messi ne revient pas plus défendre que sous Mauricio Pochettino avant, alors que Neymar semble toujours aussi actif au niveau des fêtes et des sortir nocturnes. Christophe Galtier n'a pas eu d'influence sur ces comportements nuisibles au groupe et forcément le fusible préféré du Qatar est déjà tout désigné. Et la rumeur circule d'un limogeage officiel en cas de défaite contre Lille, dimanche au Parc des Princes.

Zidane, seule figure d'autorité restante pour le PSG

C'est un terrible désaveu pour l'ancien entraîneur lillois mais aussi pour le conseiller sportif portugais, Luis Campos. L'été dernier, le duo est arrivé au PSG avec l'ambition de mettre fin au laxisme des joueurs et de remettre l'autorité du club au centre du projet. C'était du moins la fameuse révolution promise par Nasser Al-Khelaifi. Mais, les dernières semaines montrent que rien n'y fait. Les coups de gueule de l'exigeant portugais ne suffisent même pas, à se demander si un homme pourrait résoudre les problèmes parisiens un jour. Jérôme Rothen le pense et nomme son élu : Zinédine Zidane. S'il était dubitatif à propos de Zizou l'été dernier, le consultant de RMC, dont on sait qu'il a parfois une relation directe avec Kylian Mbappé et ses procheses, estime qu'une personnalité telle que Zizou manque à ce PSG.

🔴🔵 @RothenJerome : "Je ne pensais pas ça il y a quelques mois, mais je trouve que ce vestiaire du PSG pour être écouté, il lui faut un homme fort comme Zidane. Un mec que tout le monde respecte." #RMClive pic.twitter.com/dRmXMZ5qlg — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 17, 2023

Et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain d'expliquer pourquoi il vote désormais pour la venue de Zinedine Zidane, lequel vient de confier qu'il pourrait retrouver rapidement un poste, lui qui est devenu ambassadeur de l'écurie Alpine en Formule 1. « Si le banc est libre au PSG, même si je tenais un discours différent cet été, je me dis que ça peut être l’homme de la situation. Les hommes actuels ont du mal à bouger le vestiaire. Ça ne veut pas dire qu’avec Zidane ce sera le bataillon de Joinville à la Roger Lemerre. Avec la dernière génération, il est capable de faire de grandes choses. Il l’a montré au Real Madrid, il a beaucoup de respect de la part des joueurs pour son passé de joueur mais aussi d’entraîneur désormais. Je pense que Zidane peut prendre des grandes décisions, écarter ou recadrer des joueurs par exemple, et elles seront respectées. Chose qui est difficile actuellement pour Christophe Galtier », a expliqué Jérôme Rothen dans son talk-show. Des paroles fortes qui ont de quoi assommer définitivement Christophe Galtier, plus que jamais sur un siège éjectable au PSG. Et les rumeurs se multiplient sur le possible successeur de l'ancien coach niçois.

Zinedine Zidane, nuevo embajador del equipo Alpine 👀



La escudería francesa lo anunció en la presentación del nuevo monoplaza 💥 pic.twitter.com/vRvPh3jojb — DAZN España (@DAZN_ES) February 17, 2023

Car si Jérôme Rothen milite pour Zinedine Ziddane, ces dernières heures deux autres noms sont sortis du chapeau. Tandis que les bruits d'un retour de Thomas Tuchel s'intensifiaient, pour ce qui serait un incroyable revirement de la part des dirigeants qataris du PSG qui avaient viré le technicien allemand comme un chien, c'est la possible venue de José Mourinho qui est dans l'air, et cela même si l'entraîneur portugais est lié jusqu'en 2024 avec l'AS Rome. Il est vrai que les champions de France sont prêts à tout pour s'offrir un entraîneur, la preuve l'été dernier ils ont lâché 10 millions d'euros à l'OGC Nice pour recruter Christophe Galtier.