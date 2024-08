PSG ‍: Ce refus à 200 ME scandalise Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La fin du mercato approche à grands pas et pour le PSG, l’objectif est clairement de se renforcer en attaque. Un ailier et un buteur pourraient débarquer dans la capitale française dans les quinze jours à venir.

A la recherche d’un voire deux joueurs offensifs, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Jadon Sancho est toujours ciblé par l’état-major parisien au même titre qu’Ademola Lookman. Le champion de France en titre espère boucler au moins l’un de ces deux dossiers au plus vite pour offrir une solution offensive de plus à Luis Enrique, qui a perdu Gonçalo Ramos sur blessure pour plusieurs mois après le match au Havre ce vendredi. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport revient sur le mercato du PSG et pour le journal aux pages roses, l’attaque parisienne aurait pu avoir une allure bien différente si Naples avait accepté une offre estimée à 200 ME de la part du Paris Saint-Germain pour Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen.

L’intérêt du club de la capitale pour ces deux joueurs est confirmé puisque la Gazzetta affirme que le PSG avait bien envoyé il y a plusieurs semaines une offre colossale pour s’offrir les services de l’international géorgien et de l’avant-centre nigérian. « Le club français rêve du duo KvaraOsi et avait mis 200 ME sur la table. Mais l’intransférabilité de Kvara a tué dans l’oeuf toutes les négociations possibles et a agacé le président Al-Khelaïfi, surtout après quelques mots d’Aurelio de Laurentiis à son égard. Les relations entre Naples et le PSG sont tendues et ce ne sera pas facile de trouver un accord pour Osimhen désormais » écrit le média italien dans son édition du jour.

Les relations sont tendues entre le PSG et Naples

Autant dire que les relations ne sont pas du tout au beau fixe entre Naples et le PSG, ce qui laisse penser que Victor Osimhen ne rejoindra pas la capitale française d’ici la fin du mercato. Un coup dur pour l’ancien buteur de Charleroi et du LOSC, qui a toujours exprimé son envie de rejoindre le Paris SG cet été. Mais à moins d’un improbable retournement de situation, ce ne sera pas le cas et c’est principalement parce que son président a refusé de le vendre dans un package incluant son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia pour un total de 200 ME au début de l’été. Si ce deal avait été accepté, il est clair que le mercato estival du PSG aurait eu une autre allure et les commentaires des observateurs auraient été bien différents.