Zidane au PSG avec Benzema, le Qatar déchainé

Par Corentin Facy

Ce n’est plus un secret, le Paris Saint-Germain rêve de s’offrir Zinedine Zidane et cela dès le mois de janvier si possible.

De plus en plus critiqué, Mauricio Pochettino est clairement sous la menace d’un départ du PSG. Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont fait de la signature de Zinedine Zidane une priorité du mois de janvier dans la capitale. Le champion du monde 1998 est libre depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière et selon les premiers échos, il ne serait pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain à condition d’y avoir les pleins pouvoirs notamment en ce qui concerne le mercato. Du côté des supporters, on salive d’avance en pensant à une possible signature de Zinedine Zidane au PSG. D’autant que selon El Nacional, la venue de « Zizou » dans la capitale pourrait être accompagnée d’un sacré bonus…

Benzema priorité de Zidane au PSG ?

Le média espagnol croit savoir que la priorité de Zinedine Zidane sur le marché des transferts au PSG se nommerait Karim Benzema. En effet, l’ex-coach du Real Madrid n’est pas un grand fan de Mauro Icardi et si on ignore encore comment il compte faire jouer Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, il serait obnubilé par la signature de Karim Benzema. Cela n’a rien de vraiment étonnant quand on sait le lien très particulier qui unit les deux hommes depuis leur aventure commune au Real Madrid, où Karim Benzema était le soldat et l’arme offensive n°1 de Zinedine Zidane.

Un milliard d'euros de clause libératoire pour Benzema

L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années... ❤️Never Give up ⚔️

¡ Hala Madrid !#HalaMadrid #Alhamdulilah #Benzema2023 pic.twitter.com/TlDba9rAF5 — Karim Benzema (@Benzema) August 20, 2021

Reste maintenant à connaître la position du club merengue dans ce dossier. Le Real Madrid aimerait s’offrir Erling Haaland et/ou Kylian Mbappé cet hiver, ce qui pourrait reléguer Karim Benzema dans la hiérarchie des attaquants. Mais l’entraîneur actuel, à savoir Carlo Ancelotti, est un grand fan de l’ancien buteur de l’OL. Il ne sera donc pas simple pour le PSG de déraciner Benzema du Real Madrid même si avec la présence de Zinedine Zidane, tout deviendrait possible. Du côté de la Maison Blanche, on n'évoque pas une seule seconde cette possibilité. En août dernier, KB9 a prolongé son contrat d'un an, l'emmenant jusqu'en juin 2023, et le Français a toujours affiché sa volonté de continuer au Real Madrid tant qu'il serait un titulaire indiscutable. C'est le cas pour le moment, même si cela pourrait changer à l'avenir. En tout cas, le Real Madrid peut afficher une confiance à toute épreuve, car la clause libératoire à un milliard d'euros a de quoi repousser les clubs les plus ambitieux. Même le PSG à la sauce QSI.