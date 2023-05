90 millions d’euros, et Bernard Silva signe au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Huit ans après l’avoir recruté à Monaco pour une bouchée de pain, Luis Campos rêve de recruter de nouveau Bernardo Silva… cette fois au PSG.

Auteur d’une très grosse saison à Manchester City malgré des statistiques en demi-teinte (5 buts et 7 passes décisives), Bernardo Silva est toujours un pion essentiel de Pep Guardiola chez le champion d’Angleterre en titre. Malgré son statut de titulaire à part entière, le Portugais n’est pas certain de poursuivre l’aventure à Manchester City la saison prochaine. Au club depuis 2017, le gaucher de 28 ans pourrait être tenté de relever un nouveau défi alors que son contrat expire dans deux ans.

Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain est prêt à l’accueillir à bras ouverts. Luis Campos connait très bien Bernardo Silva, qu’il avait recruté à Monaco pour seulement 15 millions d’euros en provenance de Benfica en 2015. Le coordinateur sportif du PSG, qui cherche à renouveler l’effectif du club parisien et qui souhaite renforcer le secteur du milieu de terrain, rêve chaque jour de s’offrir Bernardo Silva.

Manchester City fixe le prix de Bernardo Silva à 90 ME

Selon les informations de Calcio Mercato, il n’est pas impossible que les désirs de Luis Campos se réalisent dans les mois à venir. Il faudra en revanche que l’Emir du Qatar passe à la caisse, car Manchester City n’a aucunement l’intention de faire le moindre cadeau à l’un de ses ennemis géopolitiques. A en croire le média italien, l’actuel dauphin d’Arsenal réclame la coquette somme de… 90 millions d’euros, pour céder Bernardo Silva au PSG. Une somme rondelette mais qui répond à une certaine logique au vu du talent et de la carrière de l’ancien Monégasque.

Le PSG, qui doit dégraisser avant de pouvoir se permettre quelques folies sur le marché des transferts et ainsi rester dans les clous du fair-play financier, fera tout son possible pour rendre ce deal possible. Mais l’état-major parisien doit aussi recruter un avant-centre, Kane, Osimhen, Kolo-Muani ou un autre. Et tous ces joueurs valent également près de 100 millions d’euros. Or, le champion de France en titre ne pourra pas investir sans compter cet été. Luis Campos devra donc trancher et faire des choix très attendus lors du prochain mercato.