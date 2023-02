Zaïre-Emery meilleur joueur du PSG, il a tranché

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Christophe Galtier pourrait mettre en place quelques surprises ce mardi soir en Ligue des champions face au Bayern Munich. Parmi elles, une titularisation de Warren Zaïre-Emery.

Le PSG jouera une partie de sa saison ce mardi soir en Ligue des champions face au Bayern Munich. Quelques interrogations règnent avant le début de la rencontre aller entre Franciliens et Bavarois. En effet, la présence de Kylian Mbappé n'est pas encore assurée. Le champion du monde sera fixé sur son sort ce mardi matin après quelques tests réalisés avec le PSG. Christophe Galtier devra adapter son équipe en fonction de la présence ou non de Mbappé. Et selon L'Equipe, la tendance n'est pas à une titularisation du crack francilien. Cependant, l'entraineur du PSG préparait un coup avec la présence dès le coup d'envoi de Warren Zaïre-Emery, l'une des rares satisfactions de la période actuelle dans la capitale. Malgré ses 16 ans, le milieu de terrain du PSG devrait donc connaitre les joies d'une titularisation en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si certains sont dubitatifs sur ce choix, ce n'est pas du tout le cas de Ludovic Obraniak.

Obraniak valide le choix de Galtier

🚨 Warren Zaïre-Emery sera titulaire sur le flanc droit du PSG demain dans un 4-4-2. 💎❤️💙



(@footmercato) pic.twitter.com/f8MabBqXI5 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 13, 2023

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Selon lui, une titularisation de Zaïre-Emery serait tout à fait logique au vu de son niveau de jeu actuel. « C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en ce moment. Donc, oui Galtier veut aligner les meilleurs joueurs. Sur ce qu'il démontre en tant qu'humain et homme... Il a 16 ans et faut être costaud, surtout quand ton équipe ne tourne pas. Les autres ont beaucoup de mal à émerger. Des garçons beaucoup plus expérimentés comme Soler, Ruiz ou Vitinha. Ce garçon vient et il en impose », a notamment indiqué Ludovic Obraniak, fan du profil du jeune Parisien de 16 ans, qui a selon lui les épaules pour être performant dans un match de ce niveau face au Bayern Munich.