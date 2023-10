PSG ‍: Zaïre-Emery comparé à Wembanyama, ça devient fou

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, Warren Zaïre-Emery crève l'écran au PSG. A seulement 17 ans, le milieu de terrain est déjà titulaire indiscutable sous Luis Enrique.

Le PSG peut profiter de joueurs d'exception dans son effectif. Mais depuis quelque temps, on reprochait au club de la capitale de ne pas compter sur ses jeunes. La saison passée, Christophe Galtier avait lancé Warren Zaïre-Emery dans le grand bain. Déjà, on pouvait voir l'énorme potentiel du joueur. Et Luis Enrique s'appuie aussi sur le joueur de 17 ans et en a fait un titulaire indiscutable. En grande forme encore une fois lors d'un grand rendez-vous mercredi dernier face au Milan en Ligue des champions, WZE s'est rapproché encore un peu plus d'une convocation en équipe de France. Pour Pia Clemens, pas étonnant de voir Zaïre-Emery mettre tout le monde d'accord, lui dont la personnalité est très attachante.

Zaïre-Emery, un footballeur différent

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, la journaliste n'a pas tari d'éloges sur le jeune joueur du PSG, tout en faisant part d'une belle anecdote. « J'ai été la première du monde à l'interviewer. On le nomme capitaine et presque dans l'instant, il se transforme en capitaine. Je l'ai vu, il est très timide. Il a plutôt envie de rester dans sa bulle. Mais il est aussi capable de prendre un mégaphone et d'aller faire des chants au virage Auteuil. Quand je l'ai interviewé, il m'a dit qu'il avait un peu peur et qu'il n'avait jamais fait d'interviews. On s'est assis et je lui ai dit comme une maman que ça allait bien se passer. Ensuite, tout ce qu'il disait était réfléchi. Tout avait un sens et était cohérent. Je ne suis pas seulement impressionnée par le footballeur qu'il est mais aussi par sa personne. Il est différent. Il est différent au même titre que Wembanyama est différent. Il est dans sa bulle. Warren est comme ça. (...) Je me suis dit que ce gamin était une vieille âme et avait déjà vécu des trucs avant. Il est tellement en avance, c'est quelqu'un d'étonnant », a notamment indiqué Pia Clemens, totalement sous le charme de la personnalité de Warren Zaïre-Emery.