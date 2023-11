Xavi Simons reste à Leipzig, le PSG ne bronche pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons n’est pas certain de revenir au PSG lors du prochain mercato estival.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont hâte de revoir Xavi Simons sous les couleurs parisiennes. Prêté au PSV Eindhoven la saison dernière, l’international néerlandais aurait pu rester au PSG pour la saison 2023-2024 mais contre toute attente, Luis Campos a accepté de le prêter au RB Leipzig. Initialement, ce prêt en Bundesliga n’est prévu que pour une saison et sans option d’achat. Mais dès l’été dernier, certains journalistes dont Loïc Tanzi ont alerté les supporters parisiens en expliquant qu’il ne serait pas si simple pour le Paris Saint-Germain de récupérer Xavi Simons en 2024 en raison de certaines clauses toujours gardées secrètes.

Ce mercredi, la tendance semble -malheureusement pour le PSG- se confirmer. En effet, Bild affirme que le RB Leipzig est très confiant à l’idée de conserver Xavi Simons une saison de plus l’été prochain. L’idée du club allemand, actuellement 4e de Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, est de conserver Xavi Simons sous la forme d’un prêt en provenance du PSG jusqu’en juin 2025. Dans un monde idéal, Leipzig aimerait recruter définitivement l’international néerlandais, mais les dirigeants allemands ont conscience que le Paris SG n’acceptera jamais de se séparer du joueur de manière définitive.

Leipzig très confiant pour garder Xavi Simons un an de plus

C’est ainsi que Leipzig va proposer au PSG de garder Xavi Simons en prêt une saison de plus… ce à quoi le club de la capitale serait plutôt favorable. Une position de la part du Paris Saint-Germain qui peut étonner du côté des supporters, où l’on aimerait voir Xavi Simons jouer sous les couleurs bleus et rouges aux côtés de Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé et compagnie. La position du club et de ses dirigeants reste pour l’instant incompréhensible mais quoi qu’il en soit, le RB Leipzig est très confiant à l’idée de garder le crack néerlandais de 20 ans. De quoi faire naître sans doute certaines crispations chez les supporters du club francilien.